Челси с огромни загуби заради санкциите към Абрамович

От Челси разкриха, че огромните загуби са в следствие на факта, че докато клубът бе собственост на Абрамович той нямаше право да продава билети, клубни артикули, както и не можеше да подписва договори с футболисти и спонсори. Това даде своето отражение, като разходите рязко скочиха и това се вижда в годишния отчет на клуба.

Chelsea say their “extraordinary expenses and loss of revenue” due to UK government sanctions on Roman Abramovich last spring contributed to their net losses of £121.3million ($148.7m) for the 2021-22 financial year.https://t.co/aynGeQxcko