Дни след отпадането от Шампионска лига: Арсенал договори първо лятно попълнение

Преди дни Арсенал преживя огромно разочарование, след като отпадна от Шампионска лига на крачка от финала. „Топчиите“ бяха отстранени от Пари Сен Жермен, които ще спорят за отличието с италианския гранд Интер. Въпреки минорното настроение в Северен Лондон феновете на Арсенал все пак имат повод да се усмихнат. Причината е, че ръководството на клуба е договорило първо лятно попълнение за тима на Микел Артета.

Трансферният гуру Фабрицио Романо съобщи, че Арсенал ще привлече един от най-желаните футболисти в последната година – европейският шампион с Испания Мартин Субименди. По думите му ръководството на „топчиите“ ще активира откупната клауза на полузащитника, която е записана в договора му с Реал Сосиедад. Тя е на стойност 60 милиона евро. Самият футболист пък вече е уточнил всички детайли около контракта си с Арсенал като той ще подпише дългосрочно споразумение с тима. Очаква се трансферът да стане факт на 1 юни, когато отваря трансферния прозорец.

🚨 Arsenal agree deal to sign Martin Zubimendi from Real Sociedad, here we go! ❤️🤍



Zubimendi has now verbally agreed to sign a long term deal… so formal steps must follow soon with Arsenal to trigger €60m clause.



Zubi, ready to become the first signing of the new season. pic.twitter.com/yzYJOydstE