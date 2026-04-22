Спорт:

Дуо от Интер сътвори чудесен обрат и доближи "нерадзурите" до дубъл

22 април 2026, 0:57 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хакан Чалханоглу и Петър Сучич блеснаха под светлината на прожекторите при впечатляващия обрат на Интер за победата с 3:2 над Комо във втория 1/2-финал за Купата на Италия. До 70-ата минута "нерадзурите" изоставаха с две попадения, но след това турският полузащитник и 22-годишният хърватин избухнаха, като взеха участие и в трите попадения. Чалханоолу вкара две от тях, а Сучич - едно.

Интер обърна Комо

В началото момчетата на Фабрегас изтърваха няколко шанса. Мартинес изби удар на Батурина, а Кемпф уцели греда. В средата на полувремето Ачерби изчисти от голлинията. В 32-рата минута Игнас ван дер Бремпт намери Мартин Батурина, който откри резултата. Тюрам пропиля възможност да изравни. След почивката Комо организира добра атака, завършена от Лукас да Куня за 0:2.

В 68-ата минута Хакан Чалханоглу намали изоставането на Интер с премерен шут от границата на наказателното поле. Четвърт час по-късно отново турският национал възстанови паритета. И двете асистенции бяха дело на Петър Сучич, който в 89-ата минута се разписа от дузпа за 3:2. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров Отговорен редактор
Интер Купа на Италия Комо
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес