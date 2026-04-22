Дуо от Интер сътвори чудесен обрат и доближи "нерадзурите" до дубъл

Хакан Чалханоглу и Петър Сучич блеснаха под светлината на прожекторите при впечатляващия обрат на Интер за победата с 3:2 над Комо във втория 1/2-финал за Купата на Италия. До 70-ата минута "нерадзурите" изоставаха с две попадения, но след това турският полузащитник и 22-годишният хърватин избухнаха, като взеха участие и в трите попадения. Чалханоолу вкара две от тях, а Сучич - едно.

В началото момчетата на Фабрегас изтърваха няколко шанса. Мартинес изби удар на Батурина, а Кемпф уцели греда. В средата на полувремето Ачерби изчисти от голлинията. В 32-рата минута Игнас ван дер Бремпт намери Мартин Батурина, който откри резултата. Тюрам пропиля възможност да изравни. След почивката Комо организира добра атака, завършена от Лукас да Куня за 0:2.

69'—Sučić ➡️ Çalhanoğlu

86'—Sučić ➡️ Çalhanoğlu

89'—Çalhanoğlu ➡️ Sučić



Inter complete a second-half comeback to beat Como 3-2 and reach the Coppa Italia final 💪 pic.twitter.com/llHUbiNtFg — B/R Football (@brfootball) April 21, 2026

В 68-ата минута Хакан Чалханоглу намали изоставането на Интер с премерен шут от границата на наказателното поле. Четвърт час по-късно отново турският национал възстанови паритета. И двете асистенции бяха дело на Петър Сучич, който в 89-ата минута се разписа от дузпа за 3:2.

