Поредната издънка: Челси загуби позорно от Брайтън, може да изхвърчи от зона Европа

В първия мач от 34-тия кръг на Висшата лига Брайтън прие Челси на "Амекс Стейдиъм". За "сините" от Лондон това беше много важна среща, тъй като са на ръба да излязат от зона Европа. А "чайките" влязоха в мача като пряк конкурент именно за местата, осигуряващи участие в клубните турнири на Стария континент. В крайна сметка Брайтън взе победата изненадващо лесно, като се наложи над Челси с 3:0 и го изпревари във временното класиране.

Брайтън смаза Челси през първото полувреме

След като записа 4 поредни загуби във Висшата лига, Челси трявбаше да направи всичко по силите си, за да се противопостави на Брайтън в доиректната битка за 6-тото място. Вместо това "чайките" разбиха съперника си, що се отнася до игрови ситуации. Футболистите на домакините владееха топката през 60% от първото полувреме, отправиха общо 7 удара към вратата на противника, 4 от които точни. За сравнение, Челси имаше само 1 удар за първите 45 минути, и то неточен. За капак на всичко, Брайтън откри резултата още в 3-тата минута чрез левия си бек Кадиоглу.

Второто полувреме не беше много по-добро за Челси

През второто полувреме играта на Челси не се подобри. Да, владееха топката с 5% повече, отколкото през първото полувреме и отправиха още 5 удара към вратата на Брайтън, но нито един от тях не беше точен. За сметка на това "чайките" удвоиха аванса си. През второто полувреме те шутираха към вратата на Челси общо 8 пъти, 5 от които точни. В 56-тата минута Джак Хиншълууд се разписа за 2:0, а в 1-вата минута от добавеното време, Дани Уелбек оформи крайното 3:0.

Така Брайтън (50 точки) изпревари Челси (48 точки) на 6-тото място. След края на срещата "сините" от Лондон са 7-ми, но с равни точки с 8-мия Брентфорд. "Пчеличките" са силен конкурент за зона Европа този сезон и може да изхвърлят Челси от нея, ако вземат победата в своя мач от 34-тия кръг.

