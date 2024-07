Ед Шийрън пя "на уше" на английските национали след победата над Словакия (ВИДЕО)

Популярният британски певец Ед Шийрън изнесе концерт специално за английските национали след класирането им за четвъртфиналите на Европейското първенство по футбол. Припомняме, че Англия спечели драматично с 2:1 срещу Словакия след продължения на осминафиналите, а голът на Белингам със задна ножица влезе в историята на европейските първенства.

Ед Шийрън посети играчите в техния лагер в Бланкенхайн след лека възстановителна тренировка в понеделник и поздрави отбора, като видео на изпълнението на "The A-Team", беше публикувано на платформата X.

🎸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Ed Sheeran performs private concert for England players after Slovakia win



Find out more👇https://t.co/plO1WwTMix pic.twitter.com/C6NYphQCwj