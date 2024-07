Белингам влезе в историята на европейските първенства със задната си ножица срещу Словакия

Голямата звезда на Англия Джуд Белингам влезе в историята на европейските първенства по футбол с попадението си във вратата на Словакия на Евро 2024 в Германия. Както е известно, офанзивният полузащитник на Реал Мадрид се разписа със задна ножица в 95-ата минута на срещата и по този начин прати мача в продължения, в които „трите лъва“ триумфираха и се класираха за 1/4-финалите на турнира.

Попадението на Белингам в 1/8-финала срещу Словакия падна в 94:34 минута. По този начин той реализира най-късния гол, вкарван от Англия в историята на европейските първенства. Също така това бе първият точен удар на „трите лъва“ в двубоя.

95 - Jude Bellingham's equaliser was England's latest ever goal in normal time at the UEFA European Championship (94:34), and was netted with his side's first shot on target in the match. Cometh. #EURO2024 pic.twitter.com/J1kEOC84X6