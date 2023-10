Велико! Ед Шийрън идва в България през 2024 г.

Подгряващ ще бъде Калъм Скот. Организатор на изключителното събитие е Fest Team, а концертът е част от турнето "Mathematics".

Повече за Ед Шийрън

Ед Шийрън е роден на 16 февруари 1991 г. в Западен Йоркшър, Великобритания. Той е композитор, певец и китарист, като да свири на китара се научава още в началното училище. Когато е малък, семейството му се мести в Съфолк и в този период започва да пише песни. През 2004 г. започва да записва музика, а четири години по-късно се мести в Лондон, където изкарва пари като уличен музикант.

През 2011 г. Ед Шийрън подписва с компанията "Asylum Records". Скоро след това излиза първият му сингъл "The A Team", който е продаден в 58 000 копия в първата седмица. Сингълът става популярен и извън Обединеното кралство.

Снимка: Getty Images

Дебютният албум на Шийрън се казва "+" и в него има много хитове, част от които "You Need Me, I Don't Need You", "Lego Housе" и др. През 2012 г. печели две награди Brit и пее на закриването на Олимпийските игри в Лондон. През 2013 г. подгрява Тейлър Суифт по време на турнето ѝ и така славата му се разнася в САЩ. Година по-късно "Sing" на Ед Шийрън става хит номер 1 в Обединеното кралство, а малко след това на пазара излиза вторият му албум "x", който става номер едно и във Великобритания, и в САЩ.

След кратка пауза и творческа почивка през 2017 г. Шийрън издава албума ":", който веднага става номер 1 по продажби в много страни. През 2023 г. излязоха два албума на Шийрън - единият е озаглавен "-", а другият - "Autumn Variations".

Шийрън има две деца от съпругата си Чери Сийборн - Лира Антарктика и Юпитер.