Европейският футбол в мрак насред Ереван: Токът спря по време на мач от Лигата на конференциите (ВИДЕО)

Въпреки европейския си характер, мачът между отборите на Ноа Ереван и Ружомберок ще бъде запомнен със сериозен куриоз. Двата тима се срещнаха в двубой от плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, а при резултат 1:0 в полза на домакините настана пълен мрак, след като токът спря.

Арменският тим посрещна словаци в исторически и за двата тима двубой, след който един от тях за първи път в историята си ще играе в основната фаза на европейски турнир. Играчите на Ноа са доста по-близо до тази цел, след като спечелиха първият мач с класически резултат от 3:0. Въпреки добрия резултат, феновете на стадиона ще запомнят сррещата с дългото прекъсване заради спирането на тока.

В 68-ата минута при 1:0 за домакините, на стадион "Абовян" настана пълен мрак, след като токът спря. И това не се оказа просто кратък токов удар, а спиране, което не позволи на мача да бъде подновен в следващия половин час. А докато играчите на двата отбора очакваха подновяването на мача, то феновете решиха да се позабавляват, спретвайки си светлинно шоу по трибуните със своите телефони.

