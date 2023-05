Фабрицио Романо потвърди: Лионел Меси със сигурност напуска ПСЖ

За бъдещето на Меси се спекулира от месеци, но информациите бяха разнопосочни и никой не знаеше със сигурност какво ще реши световният шампион с Аржентина. Сега Романо информира, че Меси на 100% няма да поднови контракта си на "Парк де Пренс", който изтича през идното лято.

ОЩЕ: Безсъние и достоверност на всяка цена: Безпогрешното гуру Фабрицио Романо

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E