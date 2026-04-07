Феновете не го харесват, но Манчестър Юнайтед го обвърза с нов договор

Манчестър Юнайтед обвърза с нов договор един от най-недолюбваните от фенове футболисти на тима. От английския гранд съобщиха официално, че централният бранител Хари Магуайър е парафирал контракт за още един сезон. Предишният договор на 33-годишния англичанин трябваше да изтече в края на настоящата кампания, но според новото споразумение той ще остане на „Олд Трафорд“ поне до следващото лято, с опция престоят му да бъде удължен с още една година.

As Harry Maguire signs a new contract at Man United, the defender proves that hard work and perseverance pays off.



The 33-year-old has signed a new one-year contract extension with Manchester United with the option for another year on top of that.



„Да представлявам Манчестър Юнайтед е върховна чест. Това е отговорност, която кара мен и семейството ми да се гордеем всеки ден. Щастлив съм да удължа престоя си в този невероятен клуб на поне осем сезона и да продължа да играя пред нашите специални привърженици, за да създаваме още страхотни моменти заедно“, заяви Хари Магуайър.

Англичанинът беше капитан на „червените дяволи“ между 2020 и 2023 година, но след неубедителни представяния капитанската лента беше дадена на Бруно Фернандеш. Въпреки това Магуайър остана в клуба след слуховете, че може да напусне още през август 2023-та, когато дори постигна съгласие за трансфер в Уест Хям, но в крайна сметка той не се осъществи.

Откакто временният наставник Майкъл Карик застана начело на Манчестър Юнайтед през януари, Хари Магуайър беше титуляр във всеки един от 10-те мача на отбора.

„Амбицията и потенциала на този вълнуващ състав се усещат. Решимостта да се борим за големи трофеи е ясна на всички и аз съм уверен, че най-добрите ни моменти предстоят“, каза още английският национал.

Хари Магуайър има 266 мача за Манчестър Юнайтед, а в седемте си сезона до момента помогна за спечелването на два трофея - Купата на лигата през сезон 2022/23 и Купата на Футболната асоциация година по-късно.

