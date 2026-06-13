Учени са притеснени от "странно студено петно" в Атлантическия океан

Странно „студено петно“ в Атлантическия океан сигнализира, че светът се намира в опасна повратна точка, смятат учени, които са анализирали климатичното явление, съобщава Science Alert. Изследването на международен екип от изследователи, публикувано в Geophysical Research Letters, анализира „студеното петно“ в Северния Атлантик, южно от Гренландия. Тази зона с въздух и вода се охлажда, дори когато останалата част от света се затопля. Учените стигат до извода, че това сочи към сериозен климатичен проблем. Изследователите използват данни от сателити и от повторен анализ, както и данни за топлинното съдържание в океана, включително информация от 1955 г., за да се опитат да разберат движещите сили зад въпросното петно.

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До този момент съществуваха две научни хипотези. Според едната океанските течения пренасят по-малко топлина в региона, а според другата – океанът в тази зона губи повече топлина през повърхността си. Анализът на учените потвърди първата хипотеза и според тях това е доказателство, че светът е достигнал опасна критична точка. Студеното петно в Атлантическия океан е знак за отслабване на Атлантическата меридионална преобръщаща се циркулация (AMOC), смятат изследователите. Тя показва признаци на пълно спиране – събитие, което може да има много тежки последствия за планетата, смятат учените.

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AMOC е система от океански течения, която транспортира топла вода от тропиците към Северния Атлантик. Тя функционира като огромен глобален „конвейер“, който разпределя топлината по Земята и поддържа умерения климат в Европа и Северна Америка, уточнява „Дойче веле“. Сега учените са установили, че охлаждането е свързано с дълбоководните подводни течения. Тяхното проучване показва, че загубата на топлина от повърхността в този регион всъщност е намаляла, така че не се губи повече топлина, а се получава по-малко топлина.

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Като се има предвид, че студеният океански регион се намира точно на върха на въртящия се „конвейер“ от вода, който представлява AMOC, логично е да се очаква температурите там да паднат, тъй като AMOC отслабва и насочва по-малко топла вода на север от тропиците и екватора. Това, че AMOC се забавя и отслабва, е установено от предишни изследвания. Това ново изследване дава едни от най-добрите доказателства досега за пряката връзка между студеното петно и това огромно океанско течение.