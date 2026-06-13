Хърватия стартира програма за хемодиализа в домашни условия

Хърватия обяви началото на програма за домашна хемодиализа, нова възможност за лечение на пациенти с краен стадий на хронично бъбречно заболяване, която им позволява да се подлагат на диализа у дома, а не в болница, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА. Програмата в момента се изпълнява в Университетската болница"Дубрава" в Загреб, в Университетския клиничен център - Риека, в Университетския клиничен център - Сплит и Университетския клиничен център "Сестре Милосрднице" (Sestre Milosrdnice) в Загреб, като първите седем пациенти вече провеждат самостоятелно лечение у дома.

Министърът на здравеопазването Ирена Христич определи инициативата като стратегическо подобрение в грижите за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, насочено към осигуряване на висококачествено и безопасно лечение възможно най-близо до дома на пациентите. Програмата също така ще облекчи семействата на болните, като позволи лечението да се провежда в позната домашна среда, каза директорът на Хърватския здравноосигурителен фонд Звонимир-Анте Корда.

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Временно изпълняващият длъжността началник на отделението по диализа в Университетската болница „Дубрава“ Иван Дурлен каза, че домашната хемодиализа предлага по-добри клинични резултати и подобрено качество на живот, тъй като пациентите могат да планират лечение в удобно за тях време. Хърватия има около 2400 пациенти на хемодиализа и той изчисли, че първоначално до 10 процента биха могли да бъдат подходящи кандидати за домашно лечение, при условие че могат да извършат процедурата сами или да получат помощ от друго лице.

Според Иван Бубич, президент на Хърватското дружество по нефрология, диализа и трансплантация, въвеждането на домашна хемодиализа поставя Хърватия сред най-напредналите европейски страни в предлагането на модерни терапии за заместване на бъбреците в домовете на пациентите. Той също така обяви планове за развитие на услуги за асистирана диализа за възрастни и трудно подвижни пациенти.

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Програмата е особено важна за жителите на острови и други отдалечени райони, които трябва да предприемат дълги пътувания до диализни центрове, каза Иво Йеличич, ръководител на отделението по диализа в Университетския клиничен център в Сплит. Пациентите проявяват силен интерес към новата възможност за лечение, защото предлага по-голяма гъвкавост и улеснява балансирането на терапията с ежедневието, каза Петра Суди, президент на Хърватската асоциация на пациентите на диализа и бъбречно трансплантирани пациенти.

Младен Хорват, първият хърватски пациент, който провежда самостоятелно домашна хемодиализа, каза, че лечението му е дало по-голяма свобода и автономия при планирането на ежедневните си дейности. В Университетската болница "Дубрава" в момента се лекуват 80 пациенти на хронична хемодиализа и 12 на перитонеална диализа, а двама пациенти са се включили в програмата за домашна хемодиализа.