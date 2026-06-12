Босна бе на минути от първа победа на Мондиал'26, но гол в края лиши балканците от трите точки

Гол в последните минути лиши националния отбор на Босна и Херцеговина от първа победа на Мондиал'26. Момчетата на Сергей Барбарез водеха с 1:0 в резултата срещу един от домакините – Канада, но малко преди края „кленовите листа“ стигаха до изравнително попадение и така попариха надеждите на балканците за трите точки. Точен за Босна бе Йово Лукич, докато за северноамериканците се разписа Кайл Ларин в 79-ата минута.

Босна поведе още в средата на първото полувреме

Босна стартира по добре срещата и още в началните минути опита да натисне съперника си, но ударите на Мемич и Лукич не намериха очертанията на канадската врата. Домакините отговориха с изстрел на Джонатан Дейвид, който обаче бе прекалено слаб и не затрудни стража на съперника.

В 21-ата минута Босна най-накрая поведе. Колашинац игра с глава след центриране от корнер, като топката попадна на крака на Лукич, който без проблем я прати в мрежата на канадците. След гола „кленовите листа“ започнаха да поглеждат по-сериозно към вратата на балканците. С пропуски обаче се отчетоха Олувасей и Дейвид.

Гредата лиши Канада от попадение, но малко преди края домакините изравниха

Втората част започна с натиск на Канада. Още в 47-ата минута Бюканън се озова на добра позиция, но не успя да преодолее Никола Васил. Малко по-късно Колашинац бе близо до това да си отбележи автогол, след като топката се чукна в него след удар от разстояние. Кълбото обаче срещна напречната греда.

Натискът на домакините продължи и Олувасей можеше да изравни в средата на втората част, но ударът му бе изчистен пред голлинията. Усилията на канадците все пак дадоха резултат и те стигнаха до попадение в 79-ата минута. То бе дело на Ларин, чийто изстрел се удари в тялото на бранител на Босна и влетя в мрежата на Васил. До края на срещата повече попадения не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с по една точка.

ОЩЕ: Първи обрат на 23-тото световно първенство по футбол - направи го Южна Корея срещу Чехия (ВИДЕО)