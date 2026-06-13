Иран: Споразумението със САЩ може да бъде подписано в следващите дни

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че проектоспоразумението със Съединените щати може да бъде подписано „дистанционно“ в следващите дни, след като преговорите бъдат финализирани, като страните планират да извършат подписването дигитално, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

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„Веднага щом финалните етапи на нашите преговори бъдат приключени, това споразумение ще бъде подписано и обявено. Подписването първоначално ще се извърши дигитално. Всяка страна ще подпише дистанционно. След това ще бъде обявено, че този меморандум за разбирателство е подписан от двете страни“, каза Арагчи в интервю за държавната телевизия. Той добави, че това може да се случи „в следващите дни“ и изрази оптимизъм.

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В същото интервю Арагчи подчерта, че Техеран смята разреждането на високообогатения уран на територията на Иран за единствения начин за справяне със съществуващите запаси. „Нашата позиция винаги е била, че единственият начин да се работи със запасите от обогатен материал е той да бъде разреден в Иран“, заяви той.

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Вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че има вероятност споразумението да бъде подписано през уикенда. Той уточни, че от американска страна подпис вероятно ще положи вецепрезидентът Джей Ди Ванс.