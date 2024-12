Футболист колабира на дербито Фиорентина - Интер! Прекратиха мача

22-годишният италианец Едоардо Бове припадна през първото полувреме на дербито между Фиорентина и Интер в Серия А. След случката футболистите на двата отбора се прибраха в съблекалните и се взе решение мачът да се доиграе в друг ден. По-късно се появиха информации, според които полузащитникът вече е в съзнание.

Играта бе спряна в 18-а минута при резултат 0:0, докато главният съдия Даниеле Довери проверяваше с ВАР за редовността на отменено попадение на Лаутаро Мартинес, когато Бове колабира. Медицински екип се втурна на терена, а играчите на двата отбора образуваха "щит" около младия халф, който пристигна в редиците на "Ла Виола" под наем от Рома през август.

Пострадалият веднага получи медицинска помощ, бе качен в линейката и откаран в местната болница. Съдиите, футболистите и феновете по трибуните не успяха да скрият емоциите си и трудно сдържаха своите сълзи. Главният рефер прибра двата тима в съблекалнята, а впоследствие стана ясно, че няма да излязат днес, за да доиграят двубоя.

Минути по-късно информация на "Скай Спорт Италия" успокои всички. Според нея Едоардо Бове е откаран в болницата Кареджи близо до Стадио Артемио Франки и вече диша самостоятелно.

