Футболист отнесе наказание от 10 мача, след като нарече съперников играч "Джеки Чан"

Футболистът, който обиди на расова основа нападателя на Уулвърхямптън Хуан Хи-Чан в предсезонна приятелска среща, получи забрана от ФИФА за 10 мача, като пет от тях ще бъдат отложени за две години.

Централният бранител Марко Курто, който тогава играеше за Комо, но сега е под наем в италианския втородивизионен Чезена, беше признат за виновен за обидата на Хи-Чан по време на приятелския мач през юли. Инцидентът доведе до гневна реакция от страна на съотборниците на Хуан и до червен картон за Даниел Поденс.

"Играчът Марко Курто беше признат за отговорен за дискриминационно поведение и беше санкциониран с отстраняване за 10 мача", заяви говорител на световния ръководен орган на футбола. "Изпълнението на половината от тези мачове е отложено за изпитателен срок от две години, а на играча е наредено да полага общественополезен труд и да премине обучение и образование в организация, одобрена от ФИФА."

