Гуардиола изригна: Всички искат да изчезнем от лицето на земята

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола коментира разследването, което тече срещу клуба. Както е известно, „гражданите“ са обвинени в редица нарушения на правилата за финансов феърплей и ги грози сериозно наказание.

Гуардиола изригна, че всички очакват Манчестър Сити не просто да бъдат изхвърлени от Европа, а да изчезнат от лицето на земята. Испанският специалист бе категоричен, че ще направи всичко по силите си да защити своя клуб.

🔵👀 Pep Guardiola: "I’m sorry to be sometimes arrogant... but I want to defend my club, especially in this modern day".



"It's like everyone is expecting us to be not just relegated, but to disappear off the face of the earth, in the world...". pic.twitter.com/0rT15zVeV5