"Къде е Мбапе?": Тиери Анри разкости тактически прийом на Анчелоти (ВИДЕО)

Легендарният нападател Тиери Анри, който се изявява като футболен анализатор в студиото на CBS Sports, буквално разкости един от тактическите прийоми на Карло Анчелоти в Реал Мадрид. Тази седмица "кралете" допуснаха нова тежка загуба на "Сантяго Бернабеу", отстъпвайки на Милан в Шампионска лига.

Анри и неговите колеги в студиото Джейми Карагър и Майка Ричардс се спряха на ролята на Джуд Белингам в срещата. Те забелязаха, че английският национал има тактическа задача да прави непрестанни пробиви от втора позиция зад противниковата отбрана през целия мач.

Според Анри обаче това не е работещ модел през целия мач. Белингам постоянно опитваше да се включва от задни позиции, докато централният нападател Килиан Мбапе оставаше пасивен. Тиери Анри попита къде е Мбапе и защо не извършва основната си функция, като смята, че Белингам не може да го сменя през целия мач.

Самият Джуд Белингам напусна терена разочарован, а Анри смята, че една от причините е тъкмо тактическото указание, което го ограничи в мача с Милан. Легендата на Арсенал е на мнение, че Белингам е бил "похабен" в мача, тъй като е трябвало постоянно да преминава от защита в атака и да опитва непрестанни пробиви от втора позиция.

Целият анализ на Тиери Анри може да гледате във видеото:

Thierry Henry is spot on here 👍 pic.twitter.com/SOPESR4AdB