Ясно е бъдещето на Неймар! Завръща се там, откъдето всичко започна

Бразилската звезда Неймар реши къде да продължи своята кариера. 32-годишният нападател ще се завърне там, където направи първите си стъпки в мъжкия футбол - родния Сантос. Според трансферното гуру Фабрицио Романо двете страни вече са уточнили устно всичко помежду си и остават няколко формални стъпки до финализиране на сделката, за която се спекулира още от ноември месец 2024 година.

Още преди 2 месеца аржентинският журналист Сесар Луис Мерло разкри, че Неймар ще приключи със саудитската афера и ще се завърне в Сантос, но семейството на футболиста опроверга информацията. Преди седмица Фабрицио Романо съобщи за течащи преговори, а сега изглежда няма какво да спре преминаването на бразилеца в Сантос.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar’s return to Santos now imminent as verbal agreement has been reached.



Formal steps to follow next week for final formula of the deal from Al Hilal and contracts to be checked.



Neymar already said yes to the move…



…here we go, soon. 🔙🏡 pic.twitter.com/5IQIrLXxpj