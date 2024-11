Кажи ми, кажи, бедний Монтела, кога ще пуснеш централен нападател?

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

"Винченцо Монтела и необяснимата му ненавист към позицията типичен централен нападател - епизод пореден" - това наблюдавахме при издънката на Турция срещу Черна гора, която коства първото място на "лунните звезди" в група B4 и директно изкачване в горната дивизия на Лига на нациите.

Италианският специалист отново не изневери на стила си, който изповядва начело на националния тим на южната ни съседка. Той заложи на Арда Гюлер, Кенан Йълдъз, Юнус Акгюн и Керем Актюркоолу в предни позиции, като последният най-често се задържаше на върха на атаката, въпреки че се представя много добре на фланга с екипа на Бенфика.

Kerem Aktürkoğlu in Benfica's squad:



-Most goals (5)



-Joint-most assists (3)



-2nd-most shots per game (2.7)



-Most shots on target per game (1.3)



-Most successful dribbles per game (1.5)@eskeFussball on the Turkish winger who's shining in Lisbon: https://t.co/NaDYQtpVoU pic.twitter.com/OGx5RXKP1u