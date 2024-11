Разочаровалата звезда на Фенербахче си тръгва, става съотборник на Роналдо, но се връща стар феномен

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

27-годишният централен нападател Юсеф Ен Несири не убеждава до момента с фланелката на Фенербахче. Мароканецът, за когото истанбулският гранд заплати 20 милиона евро на Севиля, не успява да е достойна конкуренция на Един Джеко за върха на атаката и поради тази причина се обмисля евентуална продажба на африканеца.

В последните часове в турските медии се появи информация, според която отборът на Кристиано Роналдо Ал Насър проявява интерес към Ен Несири. От началото на сезона мароканецът има само четири гола и две асистенции в 17 мача за "жълтите канарчета". Основният му конкурент в нападение Един Джеко е с много по-добри показатели – 11 попадения и три асистенции.

