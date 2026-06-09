Клетата Англия... Football is not coming home, епизод пореден!

Вечният фаворит Англия май отново ще претърпи разочарование на световната сцена. Около това мнение се обединиха спортните журналисти Иво Вецев, Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Джем Юмеров в първия епизод на "Точно попадение", посветен на фаворитите на Световното първенство по футбол 2026. "Трите лъва" влизат с девет дебютанти на голям форум за шампионата в Северна Америка, а Томас Тухел скандализира със селекцията си, като не повика звезди като Коул Палмър, Фил Фодън, Хари Магуайър, Трент Александър-Арнолд.

Много дебютанти и големи липси: Вечният фаворит Англия пред поредна издънка

"Кой ще започне с тия клетници... Англия за пореден турнир ще претърпят разочарование. Напоследък им се събират такива. Не мисля, че са някакъв много голям фаворит, те разчитат на Хари Кейн. Имат добри футболисти, но мисля, че отново ще се разочароват. Както казва чичо Венци, тръгнаха като аслани, върнаха се...", започна Бойко Димитров относно английския тим, който има само една световна титла в историята си.

Джон Стоунс вместо Хари Магуайър?!

"Когато извикаш Джон Стоунс, вместо Хари Магуайър, и да, знаем колко шегички има с Хари Магуайър в последните 8 години. Но с Англия винаги е бил лидер и на ниво, и трябва да бъдем честни - за Манчестър Юнайтед беше фантастичен този сезон. Джон Стоунс беше фантастичен да гледа мачовете на Сити от първи и втори ред", добави Иво Вецев.

Стефан Йорданов го контрира, че Джон Стоунс има най-висок процент точни подавания от защитник от 1996 г. насам. Той е убеден, че Стоунс ще бъде титуляр, въпреки че бе резерва през сезона в Сити. Това решение обаче е в ръцете на Томас Тухел, който може да се спре и на двойка Марк Гехи и Езри Конса. А Джем Юмеров се възмути от Джордан Пикфорд и как Англия така и не намери по-кадърен вратар.

Повече - гледайте във видеото: