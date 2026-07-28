Спорт:

Полша: Никога не сме имали териториални претенции към Украйна

28 юли 2026, 16:48 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Полша: Никога не сме имали териториални претенции към Украйна

Полша категорично отхвърли твърденията на руския диктатор Владимир Путин, че Украйна в крайна сметка ще загуби част от западните си територии в полза на съседите си, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Изявлението на полското външно министерство дойде след като по-рано руският диктатор заяви, че Украйна „рано или късно“ ще загуби западните си региони и че териториите, които някога са принадлежали на Полша, Унгария и Румъния, в крайна сметка ще се върнат на „законните си собственици“. 

Припомняме, че в същото изказване Путин заяви, че Русия е била „единственият гарант за териториалната цялост на Украйна “, преди да обвини Киев, че е направил Москва свой „враг". ОЩЕ: Зад вратите на Белия дом: Зеленски и Тръмп ще се срещат без медии

Варшава няма териториални претенции към Киев

„Полша никога не е имала, няма и никога няма да има никакви териториални претенции към Украйна. Нашата позиция остава непроменена: ние напълно подкрепяме суверенитета и териториалната цялост на Украйна", заяви говорителят на полското външно министерстпво Мачей Вевиор в платформата X.

Руска дезинформация

Полша обвини Кремъл в дезинформация. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Руската дезинформация няма да отвлече вниманието от бруталната агресия на Москва", написа още говорителят на полското външно министерство. ОЩЕ: Путин с неадекватно изказване: Русия беше единствен гарант за целостта на Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Полша Владимир Путин война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес