Полша: Никога не сме имали териториални претенции към Украйна

Полша категорично отхвърли твърденията на руския диктатор Владимир Путин, че Украйна в крайна сметка ще загуби част от западните си територии в полза на съседите си, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Изявлението на полското външно министерство дойде след като по-рано руският диктатор заяви, че Украйна „рано или късно“ ще загуби западните си региони и че териториите, които някога са принадлежали на Полша, Унгария и Румъния, в крайна сметка ще се върнат на „законните си собственици“.

Припомняме, че в същото изказване Путин заяви, че Русия е била „единственият гарант за териториалната цялост на Украйна “, преди да обвини Киев, че е направил Москва свой „враг". ОЩЕ: Зад вратите на Белия дом: Зеленски и Тръмп ще се срещат без медии

Варшава няма териториални претенции към Киев

„Полша никога не е имала, няма и никога няма да има никакви териториални претенции към Украйна. Нашата позиция остава непроменена: ние напълно подкрепяме суверенитета и териториалната цялост на Украйна", заяви говорителят на полското външно министерстпво Мачей Вевиор в платформата X.

Руска дезинформация

Полша обвини Кремъл в дезинформация.

"Руската дезинформация няма да отвлече вниманието от бруталната агресия на Москва", написа още говорителят на полското външно министерство. ОЩЕ: Путин с неадекватно изказване: Русия беше единствен гарант за целостта на Украйна