"Кметът на Барселона": Стоичков се включи в представянето на новите каталунски екипи (ВИДЕО)

Легендата на българския и световен футбол - Христо Стоичков беше включен от Барселона във видео по повод представянето на новите екипи на отбора за следващия сезон. Освен Камата в рекламния проект участие взеха редица знакови имена в историята на каталунския клуб.

Великата осмица или "Кметът на Барселона" - както го наричаше сър Боби Робсън в миналото, грейна в клипа, като проведе кратък телефонен разговор с крайния бранител на "блаугранас" Алехандро Балде. "Много голяма прегръдка, приятели", каза българинът, а младокът му отговори "Какъв идол!".

ОЩЕ: ВИДЕО: Прегръдката, за която говори цяла България – Стоичков и Михайлов се помириха

Другото косвено участие на Стоичков е на кадрите, в които Роналд Куман отбелязва паметното попадение в 112-ата минута от пряк свободен удар на финала за КЕШ срещу Самподрия през 1992 година, когато Барса завоюва първата си КЕШ в историята. Изпълнението на фала е заучена комбинация между Бакеро, Модерния ляв и нидерландския защитник.

Видеото стартира с легендата Роналдиньо, а впоследствие се появяват Андрес Иниеста и Карлес Пуйол. На кадри се виждат още Пеп Гуардиола, Жерар Пике, Луис Енрике, Роналд Куман и Лионел Меси. От сегашния състав участват всички звезди, включително Рафиня, Ламин Ямал, Педри, Гави, Роберт Левандовски, Роналд Араухо, Пау Кубарси и Фермин Лопес, както и част от женския тим.

ОЩЕ: Стоичков се оказа прав: Испания обра индивидуалните награди на ЕВРО 2024 (СНИМКА)

Barça's new kit for the 24/25 season.

Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2