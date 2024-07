Стоичков се оказа прав: Испания обра индивидуалните награди на ЕВРО 2024 (СНИМКА)

Испания обра индивидуалните награди на ЕВРО 2024! Родри е най-добрият футболист в континенталната надпревара, а Ламин Ямал е първенец сред младите играчи! По този начин Христо Стоичков се оказа прав, защото преди финала Камата отличи халфа на Манчестър Сити като най-важен в селекцията на Луис де ла Фуенте.

Ямал записа 7 мача в турнира, като отбеляза едно попадение и направи четири асистенции, включително подаде на Нико Уилямс за гола в сблъсъка за титлата срещу Англия. Вундеркиндът на Барселона подобри още няколко рекорда. Той се превърна в най-младия футболист на финал на голям форум, задминавайки Пеле.

Lamine Yamal wins Young Player of the Tournament and Rodri wins Player of the Tournament at Euro 2024 🏆 pic.twitter.com/X1mtW2Uh0I