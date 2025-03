Копи-пейст: Интер и Милан направиха идентични обрати от 0:2 за драматични победи в Серия А

Италианските грандове Милан и Интер имаха идентична съдба в двубоите си от 28-ия кръг на Серия А. Двата отбора осъществиха впечатляващи обрати при два гола изоставане за крайните си успехи с 3:2. "Росонерите" надделяха при визитата си на Лече, а в герой се превърна Кристиан Пулишич с две попадения в последните 20 минути. "Нерадзурите" пък се измъкнаха от гаф срещу последния Монца. В двата мача падна по един автогол.

Още в седмата минута възпитаниците на Серджо Консейсао вече изоставаха в резултата, попарени от Никола Кръстович. Черногорският таран удвои аванса на Лече в 59-ата минута. До този момент две попадения на Милан бяха отменени заради засади. Автогол на Антонино Гало върна надеждите на "росонерите".

В 73-тата минута Пулишич възстанови паритета от дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия американец на Федерико Баширото. Малко по-късно крилото осъществи пълния обрат. Така Милан събра 44 точки на осмата позиция, а Лече е 16-и с 25 пункта.

Сходна бе и съдбата на Интер. През първата част на "Джузепе Меаца" Дани Мота блесна с две асистенции за Монца, които бяха материализирани от Самуеле Бириндели и Кейта Балде. По-рано гол на Лаутаро Мартинес пък бе отменен заради засада. Изоставането само мотивира "нерадзурите", които намалиха чрез Марко Арнаутович до почивката.

В 64-тата минута Хакан Чалханоолу възстанови паритета с прецизен изстрел. В 77-ата минута дойде и най-интересната ситуация в мача. Натиснат от Лаутаро Мартинес, Йоргос Кириакопулос си отбеляза автогол след центриране на Карлос Аугусто. Повторенията показаха, че топката е преминала голлинията със сантиметри. Така Интер събра 61 точки на върха в Серия А. Монца е на дъното с 14 пункта.

