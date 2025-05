Краят на една епоха! Лео Меси обра овациите с коментар за съперничеството си с Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси даде интервю за популярната френска медия „L'Équipe“, в което отговори на въпрос за съперничеството си с португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Двамата легендарни нападатели дълги години споделяха футболния Еверест, а дебатът кой е по-добър се водеше ожесточено между почитателите им. Според 37-годишния аржентинец обаче чрез конкуренция те са си помагали един на друг.

„Винаги беше велика битка. Много красива. Мисля, че взаимно се подхранвахме, защото и двамата сме състезателно настроени. Той също винаги иска да печели всичко. Това беше много красива епоха за нас и за хората, които обичат футбола като цяло“, каза Меси.

8️⃣🌕 for Messi & 5️⃣🌕 for Ronaldo.



Messi reflects on his immense rivalry with Ronaldo for the Ballon d'Or. Between 2008 and 2023, they won the trophy 13 times! What is your favourite memory of the battle between the two most successful Ballon d'Or winners?#ballondor pic.twitter.com/9CVkK1pqwn