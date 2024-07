Манчестър Юнайтед уреди нов нападател

Ръководството на Манчестър Юнайтед ще привлече нов нападател в своите редици. Става въпрос за 23-годишния нидерландец Джошуа Зиркзее. "Червените дяволи" вече са финализирали преговорите по условията на личния договор на атакуващия състезател.

Английският гранд ще възползва от опцията за откупуване на Зиркзее от Болоня срещу определената от италианците сума от 40 милиона евро, съобщава авторитетния журналист Фабрицио Романо. Според трансферното гуру активна дейност по сделката е имал мениджърът Ерик тен Хаг.

ОЩЕ: Официално: Нов директор в Манчестър Юнайтед, ще носи голяма отговорност

🚨🇳🇱 Manchester United and Joshua Zirkzee, almost there.



Man Utd have now informed Bologna about agreement reached with Zirkzee over personal terms.



All done also with JZ’s agent.



Man Utd, talking to Bologna about new deal structure… or they can trigger €40m release clause. pic.twitter.com/8TVVIdV6Zd