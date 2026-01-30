„Мбапе не е лидер, а на Реал Мадрид му трябва такъв“

Загубата на Реал Мадрид от Бенфика с 2:4 в последния мач от основната фаза на Шампионска лига породи много бурни изказвания около „кралския клуб“. Поражението означава, че „белите“ изпадат от топ 8 и ще трябва да изиграят допълнителен плейофен кръг. Това доведе до критики както от феновете, така и от бивши играчи и легенди на отбора. Сред тях беше и бившият футболист и директор на „белия балет“ Предраг Миятович.

„Головете не правят Мбапе лидер“

В ефира на „El Larguero“ бившият халф изрази съмненията си за лидерските качества на голямата звезда на Реал Мадрид Килиан Мбапе: „Мисля, че на Реал Мадрид му липсва лидер, а не просто играч, който прави разликата. Не виждам някой, който да тропне по масата и да попита: „Какво по дяволите правим?“ Липсва фигура като Серхио Рамос, Модрич, Бензема, Йеро или Раул – лидер, върху когото камерите винаги са фокусирани. Мбапе е страхотен футболист, но не е лидер. Зидан също не бе лидер на Франция, а просто най-добрият футболист в отбора. Головете не правят Мбапе лидер“.

Килиан Мбапе е вкарал 13 гола в 7 мача от Шампионска лига

Въпреки критиките, Килиан Мбапе несъмнено е най-добрият футболист на Реал Мадрид през сезона. Той е вкарал 21 гола в 20 мача от Ла Лига. Отбеляза и невероятните 13 попадения в само 7 мача в Шампионската лига. Реал Мадрид е на второ място в Испания, само на 1 точка от Барселона. А в Шампионска лига ще срещне Бенфика или Бодьо/Глимт в плейофите. Жребият ще бъде изтеглен днес, на 30 януари, от 13 ч. българско време.

