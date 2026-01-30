Спорт:

„Мбапе не е лидер, а на Реал Мадрид му трябва такъв“

30 януари 2026, 12:57 часа 371 прочитания 0 коментара
„Мбапе не е лидер, а на Реал Мадрид му трябва такъв“

Загубата на Реал Мадрид от Бенфика с 2:4 в последния мач от основната фаза на Шампионска лига породи много бурни изказвания около „кралския клуб“. Поражението означава, че „белите“ изпадат от топ 8 и ще трябва да изиграят допълнителен плейофен кръг. Това доведе до критики както от феновете, така и от бивши играчи и легенди на отбора. Сред тях беше и бившият футболист и директор на „белия балет“ Предраг Миятович.

„Головете не правят Мбапе лидер“

В ефира на „El Larguero“ бившият халф изрази съмненията си за лидерските качества на голямата звезда на Реал Мадрид Килиан Мбапе: „Мисля, че на Реал Мадрид му липсва лидер, а не просто играч, който прави разликата. Не виждам някой, който да тропне по масата и да попита: „Какво по дяволите правим?“ Липсва фигура като Серхио Рамос, Модрич, Бензема, Йеро или Раул – лидер, върху когото камерите винаги са фокусирани. Мбапе е страхотен футболист, но не е лидер. Зидан също не бе лидер на Франция, а просто най-добрият футболист в отбора. Головете не правят Мбапе лидер“.

Още: Бразилска звезда се извини на феновете на Реал Мадрид, след като си изкара червен картон

Килиан Мбапе

Килиан Мбапе е вкарал 13 гола в 7 мача от Шампионска лига

Въпреки критиките, Килиан Мбапе несъмнено е най-добрият футболист на Реал Мадрид през сезона. Той е вкарал 21 гола в 20 мача от Ла Лига. Отбеляза и невероятните 13 попадения в само 7 мача в Шампионската лига. Реал Мадрид е на второ място в Испания, само на 1 точка от Барселона. А в Шампионска лига ще срещне Бенфика или Бодьо/Глимт в плейофите. Жребият ще бъде изтеглен днес, на 30 януари, от 13 ч. българско време.

Още: Кошмар в Реал Мадрид: недоволните от Арбелоа вече са трима

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Шампионска лига Реал Мадрид Предраг Миятович Килиан Мбапе
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес