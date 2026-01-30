Кошмар в Реал Мадрид: недоволните от Арбелоа вече са трима

След кошмарния старт на Алваро Арбелоа начело на Реал Мадрид, отборът се закрепи и изглеждаше сякаш кризата с резултатите е приключила. „Кралете“ дори се доближиха на една точка от Барселона в Ла Лига, а и в Шампионска лига изглеждаха като сигурни 1/8-финалисти. Но всичко се обърка на 28 януари, когато „белите“ загубиха от Бенфика с 2:4 и отпаднаха от топ 8 в Шампионска лига. Веднага след мача в социалните мрежи едно видео набра популярност.

Франко Мастантуоно също не харесва Арбелоа

На него се вижда как младата звезда на Реал Мадрид Арда Гюлер недоволства, понеже е заменен рано в срещата. Тогава стана ясно, че на него вече му е писнало от Арбелоа. Но вече има информация за още един недоволен младок. Радио „Cadena COPE“ съобщи за двама, които не харесват испанския специалист. Единият беше Гюлер, а другият е Франко Мастантуоно. Аржентинецът е против бившия десен бек по същата причина. Арбелоа заменя младите играчи прекалено рано и това се тълкува като резултат от по-близките му отношения със звездите на тима.

И Чуамени е в лагера на недоволните

Но вестник „ABC“ добавя още един играч, на когото му е писнало от Арбелоа. Става въпрос за полузащитника Орелиан Чуамени. Той недоволства по същите причини като Гюлер и Мастантуоно. Изданието написа следното: „Арбелоа знае, че не е едно и също да имаш Винисиус и Белингам за врагове, отколкото Арда или Чуамени“. Този цитат сочи именно към това, от което не са доволни младите играчи – испанският специалист е несправедлив към футболистите, които не са чак толкова големи имена.

