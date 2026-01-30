Бразилска звезда се извини на феновете на Реал Мадрид, след като си изкара червен картон

На 28 януари Реал Мадрид изигра един от най-важните си мачове. За жалост на феновете си, „кралете“ загубиха последния си мач от основната фаза в Шампионска лига от Бенфика с 2:4. Това ги извади от топ 8 и ще ги принуди да играят допълнителен плейофен рунд. Бразилската звезда на „белите“ Родриго си изкара червен картон в ключов момент от срещата и се извини на феновете чрез публикация в социалните мрежи.

Родриго си изкара червен картон в 7-мата минута на добавеното време

При резултат 3:2 за Бенфика, който беше домакин, напрежението ескалира. В седмата минута на добавеното време Родриго си изкара червен картон, който беше първият му с екипа на Реал Мадрид. За капак на всичко, което се стовари върху играчите на „белия балет“, само минута по-късно вратарят на Бенфика Анатоли Трубин вкара за 4:2. Ето какво написа Родриго в извинението си: „Снощи се поддадох на емоциите, докато се оплаквах от бавенето на играта.

Родриго: „Извинявам се на феновете“

Това не е в мой стил. Никога досега не бях гонен, играейки за Реал Мадрид, и осъзнавам последствията. Извинявам се на феновете, на клуба, на съотборниците ми и на треньора. Ще продължим да бъдем обединени и да се борим за тази емблема и за спечелването на Шампионската лига!“. Любопитно е, че именно Бенфика е единият отбор, който може да бъде съперник на Реал Мадрид в плейофите. Другият е Бодьо/Глимт. Жребият ще бъде изтеглен днес, на 30 януари, в 14 ч. българско време.

