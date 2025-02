Наполи стъпи накриво срещу Лацио, новият нападател спаси Милан (РЕЗУЛТАТИ)

Милан постигна минимален успех с 1:0 над Верона в двубой от 25-ия кръг на Серия "А". На стадион "Джузепе Меаца" единственото попадение в срещата бе дело на новото попълнение на "росонерите" Сантиаго Хименес в 75-ата минута, който се разписва за втори път с екипа на италианския гранд. Отборът на Серджо Консейсао събра 41 точки на седмото място. Верона е 15-и с 23 пункта.

El Bebote's goal gives us all three points! 🔥#MilanVerona #SempreMilan

