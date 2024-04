Напрежение в Ливърпул: Салах избухна срещу Клоп (ВИДЕО)

Клоп реши да остави Салах резерва в двубоя, което очевидно е подразнило египетската звезда. В края на мача германецът реши да включи Салах в мача, но остана недоволен от поведението на нападателя. Най-вероятно Клоп се е разгневил на Салах заради по-бавната си подготовка за влизане в игра.

Klopp 🗣️ : Yo Mo Salah you're shitt bro, could've sold you and left mane Salah 🗣️: I rejected 200M from Saudi for you, you fucking bottle job pic.twitter.com/ONNXaFSg0y

Напрежението между двамата ескалира след реплика на Клоп към Салах. Тогава нападателят се насочи към Клоп да му отвърне, но бе спрян от Дарвин Нунес и Джо Гомес, които също се подготвяха за влизане в игра. След мача пък Салах се размина с журналисти и каза: "Ще има пожар, ако говоря днес".

Клоп пък заяви, че смята темата за приключена и отказа да коментира конфликта между двамата. Бившият футболист на Ливърпул и анализатор на Sky Sports Джейми Карагър сподели мнение, че най-вероятната причина за яростта на Клоп е именно това, че Салах се е забавил с подготовката си за влизане от скамейката.

Another angle shows that the situation may have started due to Salah avoiding shaking hands with Klopp.



Not a good look this, the post match reaction from Salah also not good.



