Нечуван бой за Купата на Краля! Атлетико вкара 4 на Барса за полувреме - само чудо ще спаси каталунците

Испанският колос Барселона претърпя една от най-тежките загуби в последните години, след като бе отнесен от Атлетико Мадрид с 0:4 като гост в първи мач от 1/2-финалите за Купата на Краля. По-впечатляващото бе, че "дюшекчиите" вкараха четирите си попадения още през първото полувреме, за да се приберат на почивката с нечуван аванс срещу именития си съперник - за радост на домакинските фенове на "Уанда Метрополитано" в Мадрид.

Атлетико унищожи Барселона в първия полуфинал за Купата на Краля

Ханзи Флик излезе без основни футболисти като Рафиня и Педри, както и други важни играчи като Роберт Левандовски и Маркъс Рашфорд. Това оказа влияние на играта на отбора, а срещата започна и по кошмарен начин за гостите. Още в шестата минута върната топка по земя от Ерик Гарсия бе пропусната от вратаря Жоан Гарсия, за да се стигне до автогол на защитника. Впечатление направи, че топката подскочи няколко пъти заради неравности по терена.

Още: Рафиня разкри скандалните навици на Ламин Ямал - купонджия, винаги му се спи, закъснява, обсебен от косата си

Четири гола още до почивката

В 14-ата минута бившият футболист на Барселона Антоан Гризман удвои аванса на Атлетико. Шокът за Барса стана пълен в 33-ата минута, когато и Адемола Люкман се разписа, възползвайки се от асистенция на Хулиан Алварес. Вдъхновеният футбол на момчетата на Диего Симеоне продължи, а в края на полувремето Люкман върна жеста за Алварес, като му асистира, за да стигне до 4:0.

След почивката Барса опита да покаже реакция, като в 52-ата минута Пау Кубарси успя да се разпише, но голът бе отменен от ВАР заради засада. Интересното бе, че Ханзи Флик посегна към резервите си едва в 77-ата минута, когато Араухо и Кансело се появиха на терена. В 85-ата минута Ерик Гарсия извърши нарушение като последен в отбрана, като първоначално съдията му показа само жълт картон, но след преразглеждане с ВАР го изгони с червен картон.

До края Атлетико не успя да вкара повече попадения, но и нямаше нужда, тъй като отвори неочаквано голяма преднина преди реванша на "Камп Ноу" на 3 март.

Още: Бивш отбор на Христо Стоичков иска да привлече звезда на Барселона