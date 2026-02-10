Спорт:

Бивш отбор на Христо Стоичков иска да привлече звезда на Барселона

Бивш отбор на Христо Стоичков иска да привлече звезда на Барселона

Един от бившите клубове на Христо Стоичков се опитва да привлече звезда на Барселона. Става въпрос за американския Чикаго Файър, който от известно време преследва подписа на Роберт Левандовски. Първоначално клубът от МЛС осъществи контакт с мениджърския екип на поляка в края на миналата година. През ноември дори съпругата на Левандовски е била в Чикаго и е направила оглед на потенциално жилище.

От Чикаго Файър са предложили 2-годишен договор на Левандовски

В началото на декември 2025 г. делегация на Чикаго Файър е била в Барселона, а преди няколко седмици агентът на Левандовски Пини Захави е имал среща със собственика на клуба от МЛС Джо Мансуето в Лондон. След тази среща американският клуб е предложил на 37-годишния поляк 2-годишен договор. Естествено, условията на контракта са много добри и напълно отговарят на статута на Левандовски като световна звезда.

Роберт Левандовски

Левандовски може да остане свободен агент през лятото

Договорът на голмайстора с Барселона изтича в края на сезона и той може да остане свободен агент. Роберт Левандовски се присъедини към каталунците през лятото на 2022 г. срещу 45 милиона евро от Байерн Мюнхен. За тях той е изиграл 175 мача, в които е вкарал впечатляващите 114 гола и е дал 23 асистенции. С Барселона полякът спечели 2 пъти Ла Лига, 1 път Купата на Краля и 3 пъти Суперкупата на Испания. Той стана и голмайстор на испанското първенство през сезон 2022/23 с 23 попадения.

Николай Илиев
