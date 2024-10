Пеп Гуардиола: Кристиано беше чудовище, а бащата на чудовището e Меси! (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола бе призован да коментира сагата около "Златната топка", която бе връчена на неговия футболист Родри. В общественото пространство се появиха множество критики, че наградата е трябвало да бъде присъдена на Винисиус Жуниор, а Гуардиола върна лентата назад, за да напомни, че "Златната топка" винаги е предизвиквала полемики.

"Никой не можеше да победи Меси. Единствено Кристиано. Кристиано беше чудовище и бащата на това чудовище е Меси. И двамата направиха нещо невероятно в последните 15-20 години. И може би по това време Шави и Иниеста също са заслужавали наградата. Мисля, че Родри спечели това, което испанският футбол заслужаваше", коментира Пеп Гуардиола.

ОЩЕ: С 6 думи: Кристиано Роналдо коментира фатално пропуснатата дузпа за Ал Насър

🔵✨ Pep Guardiola: “Cristiano Ronaldo was a monster, and the father of the monster is Leo Messi”. pic.twitter.com/JnJh13khXW