Последна информация: Нападателят, желан от Ливърпул, изрази желанието си да напусне сегашния си отбор

Звездата на Нюкасъл и топ нападателна цел на Ливърпул Александър Исак е уведомил щаба на „джордитата“, че желае да напусне отбора това лято, твърди спортният журналист и кореспондент по всичко, свързано със „свраките“ - Крейг Хоуп. Новината е потвърдена и от трансферния гуру Фабрицио Романо, което допълнително засилва достоверността на информацията. Въпреки вече похарчените средства от мърсисайдци съобщава се, че те пак ще се задействат в опит да привлекат шведския национал.

Исак, който не пътува до Сингапур за азиатския лагер на Нюкасъл в подготовка за следващия трансфер поради контузия, е информирал ръководството на клуба, че иска да си намери нов отбор това лято. Новината идва, след като преди седмица „джордитата“ уведомиха щаба на Ливърпул, че дори 120 милиона паунда не са достатъчни да промени становището им: Исак не се продава! „Алекс е щастлив при нас, той обича играчите, щаба и отбора. Убеден съм, че той ще бъде с нас в началото на сезона.“, затвърди треньорът на Нюкасъл Еди Хау преди дни.

ОЩЕ: Магията на един французин, който игра като бразилец и караше защитниците във Висшата лига да изглеждат като аматьори

Нещата за сега се развиват противно на желанията на английския мениджър, и Ливърпул като номер 1 последовател на Исак ще натиска пак за преговори. „Червените“ вече похарчиха 310 милиона евро за трансфери, но те не спират да се засилват. Хипотетичната покупка на шведския нападател вероятно ще гарантира продажбата на Луис Диас и Дарвин Нунес, които си търсят ново предизвикателство. Мърсисайдци се вълнуват и от крилото на Реал Мадрид Родриго. Отборът, воден от Арне Слот, действа необичайно активно това лято в опит да защити титлата си от Висшата лига и да стигне по-далеч в Шампионска лига.

ОЩЕ: Ексклузивно! Ливърпул извади 120 милиона паунда за желания голмайстор

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak has informed Newcastle of his desire to explore a move this summer.



Club aware of player’s plans and will now decide how to move, as @CraigHope_DM reports.



Newcastle have already re-started exploring a move for a top striker in the market. 👀 pic.twitter.com/eWVbmnFN9v