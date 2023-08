ПСЖ се договори с нов голмайстор, вади 100 милиона за него

Според информациите шефовете на ПСЖ са се договорили с Коло Муани за личните му условия и той е готов да премине в редиците на френския шампион. Сега обаче парижани ще трябва да се договорят с Айнтрахт за цената на футболиста. Германците искат поне 100 милиона евро за правата на своя голмайстор. Очаква се шефовете на Пари Сен Жермен да платят исканата сума.

❗️🆕 Kolo Muani: Understand that @PSG_inside is preparing an official bid now!



➡️ Verbal agreement is done as revealed. Kolo Muani wants to join #PSG



➡️ @Eintracht boss Krösche demands €100m + add-ons! #SGE@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/GWU7yup0hv