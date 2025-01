Реал мачка конкуренцията: „Кралете“ са първият клуб в историята с над милиард приходи за един сезон (КЛАСАЦИЯ)

Испанският гранд Реал Мадрид се превърна в първия футболен клуб в историята, който успя да надхвърли 1 милиард евро приходи в рамките на само един сезон. Това стана ясно от публикуван доклад на световноизвестната консултантска компания - „Deloitte”. Според информациите приходите на „кралете“ за сезон 2023/24 са на стойност от 1,045 милиарда евро. Любопитното е, че вторият клуб в своеобразната класация е Манчестър Сити, който обаче изостава със 148 милиона от „белия балет“. „Гражданите“ отчетоха приходи в рамките на миналия сезон на стойност 837,8 млн. евро.

За да бъде изготвена класацията, от „Deloitte“ са използвали няколко измерими фактора. Това са приходи в деня на мач, дял от телевизионни права, както и рекламни права. Интересно е да се отбележи, че шест отбора от Топ 10 в подреждането са тимове, които се състезават в английската Висша лига.

