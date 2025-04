С Онана, без Онана... Юнайтед пак бе разкатан в отбрана

Манчестър Юнайтед допусна четвърта поредна загуба във всички турнири. "Червените дяволи" отстъпиха с 1:4 срещу Нюкасъл в двубой от 32-рия кръг на Висшата лига. На „Сейнт Джеймсис Парк" мениджърът Рубен Аморим остави извън групата представящия се доста слабо в последните мачове Андре Онана. Въпреки това тимът му не впечатли и остана на 14-ото място с 38 точки. "Свраките" събраха 56 пункта на четвъртата позиция.

Домакините стартираха уверено. Гол на Жоелинтон бе отменен заради засада. Гостите опитаха да отговорят, но не създадоха чисто положение. В средата на първата част Исак асистира на Сандро Тонали за 1:0. В 37-ата минута Алехандро Гарначо се възползва от пас на Диого Далот и възстанови паритета. В началото на второто полувреме Харви Барнс завърши хубава атака за 2:1.

