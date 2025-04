Юнайтед се изложи в неподражаемия си стил в Лига Европа, в Лига на конференциите фаворитите не грешат: Всички резултати

Манчестър Юнайтед не успя да победи Олимпик Лион при визитата си на "Групама Стейдиъм". Двата отбора завършиха 2:2 в първи двубой от 1/4-финалите на Лига Европа. Тиаго Алмада изведе "хлапетата" напред в резултата в средата на първото полувреме. Малко преди почивката Лени Йоро възстанови паритета. В 88-ата минута появилият се от скамейката Джошуа Зиркзее осъществи пълния обрат, а асистенцията бе дело на Бруно Фернандеш. В заключителните секунди обаче Раян Шерки изравни.

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана имаше вина и за двете инкасирани попадения. Той и неговите съотборниците ще могат да се реваншират на 17 април от 22:00 часа на "Олд Трафорд". Междувременно другият английски гранд - Тотнъм, и Байер Леверкузен завършиха 1:1. Юго Екитике откри резултата в шестата минута, но 20 по-късно Педро Поро изравни.

ОЩЕ: Пред погледа на Бербатов: Юнайтед спъна Сити по пътя към топ 4 във Висшата лига

"When you are one of the worst goalkeepers in the history of Manchester United, you have to be very careful with the things you say."



🗣️ — Nemanja Matic. pic.twitter.com/LvDh41mPGP