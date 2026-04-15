Спорт:

Сериозен трус в Гьозтепе – Станимир Стоилов намекна за оставка!

15 април 2026, 15:57 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/Goztepe
Треньорът на турския елитен Гьозтепе Станимир Стоилов намекна, че може да подаде оставка, ако отборът не се класира за европейските турнири. „Разбирам недоволството на феновете, те винаги са прави. Вероятно напрежението сред футболистите идва от поставената от мен цел – европейски турнири. Ако не се класираме за Европа, вината ще е изцяло моя“, казва българският треньор, цитиран от сайта Фанатик.

Формата на „Гьоз-Гьоз“ значително спадна

В последните седмици формата на Гьозтепе значително спадна и това се отразява не само на класирането и резултатите, но и на настроението на феновете. В последния домакински мач – равенството 3:3 с Касъмпаша, за първи път се чуха протести срещу отбора, а част от публиката напусна стадиона при резултат 3:1 в полза на гостите.

„Ще продължим да вървим към целта си, въпреки трудностите в момента. Реакцията на феновете е нормална, защото и те искат да видят отбора в Европа. Ако не се получи, вината ще е на треньора. Ще се окаже, че съм си поставил твърде висока цел. Единственото ми очакване е феновете да продължат да ни дават невероятната си подкрепа до края на първенството“, каза още Стоилов.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Станимир Стоилов Гьозтепе Суперлига на Турция
