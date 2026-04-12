Гьозтепе на Мъри не се пречупи в луд трилър дори след фатален автогол на Филип Кръстев

Гьозтепе и Касъмпаша изиграха драматичен 6-голов трилър, завършил 3:3. На стадион "Гюрсел Аксел" тимът на Станимир Стоилов поведе в резултата, но четвърт час преди да изтече редовното време изоставаше с две попадения след автогол на българския национал Филип Кръстев. До последния съдийски сигнал обаче "червено-жълтите" стигнаха до хикса, с който събраха 47 точки на шестата позиция. Касъмпаша заема 13-ото място с 28 пункта.

Гьозтепе и Касъмпаша не се победиха

Гостите стигнаха до възможност в началото. Матеуш Лис спря излезлия очи в очи със стража Адриан Бенедичак. "Гьоз-Гьоз" отвърна с хубав шут на Ефкан Бекироолу, отбил се в напречния стълб. В средата на полувремето Лис отново трябваше да показва рефлекс. В 24-тата минута Хуан реализира с помощта на рикошет за 1:0.

💢Göztepe, Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 1 puanı son bölümde kurtardı ve Avrupa yarışında kaldı: 3-3.



⚽️Göztepe: 24' Juan, 82'(P) Jeferson, 89' Bokele

⚽️Kasımpaşa: 45+1' Ben Ouanes, 52' Benedyczak, 76' Filip Krastev(kendi kalesine)



🟥90+4' Kerem Demirbay… — Nefes Gazete Spor (@GazeteNefesSpor) April 12, 2026

Малко по-късно Бекироолу пропиля шанс за удвояване на аванса. Секунди преди почивката Мортада Бен Уанес засече центриране на Ирфан Джан Кахведжъ за 1:1. В 54-тата минута обратът бе факт. Бенедичак се възползва от грешка на Денис за 1:2. Възпитаниците на Мъри се втурнаха в атака. Шерни, Елитон и Мироши изтърваха. В 68-ата минута попадение на Касъмпаша бе отменено заради засада.

Четвърт час преди да изтече редовното време резервата Кръстев си вкара комичен автогол. Той върна към Лис, но топката мина между краката на вратаря. В 80-ата минута Же намали изоставането на Гьозтепе от дузпа. 120 секунди преди да изтече редовното време Бокеле получи от Хуан, за да изравни. До края на мача Демирбай бе изгонен с втори жълт картон.

