След скандала: Челси връща капитана си за мача с Ман Юнайтед, но вече му е избрал заместник

Преди седмици капитанът на Челси Енцо Фернандес каза, че би искал да живее в Мадрид. Това изглеждаше като индиректен отговор на спекулациите за интерес от страна на Реал Мадрид към него. За наказание той беше изваден от състава на “сините“ за няколко мача. вече стана ясно, че той ще се завърне в групата за срещата с Манчестър Юнайтед, но лондончани вече са набелязали заместник на аржентинеца, пише "Индипендънт".

Челси може да продаде Енцо Фернандес през лятото

Енцо Фернандес бързо се превърна във водеща фигура в Челси, като стана и капитан на отбора. Затова, въпреки изказването му, че би живял в Мадрид, “сините“ ще го върнат в състава си за мача срещу Манчестър Юнайтед в събота, 18 април, от 22 ч. българско време. Въпреки че връщат доверието към аржентинеца, лондончани вече са готови с избора за потенциален негов заместник. Все още не е сигурно дали Енцо ще напусне “Стамфорд Бридж“ през лятото, но от Челси предпочитат да са подготвени.

Алекс Скот е вариант за заместник на Фернандес

Ако се стигне до там, че Енцо Фернандес бъде продаден през лятото, най-вероятно той ще бъде заменен от Алекс Скот от Борнемут. Той е английски халф, на 22 години, и напълно съвпада с модела на Челси. В последните години “сините“ привличат млади играчи и ги обвързват с дългосрочни договори. Ако трябва да сравним статистиките на Енцо Фернандес и Алекс Скот, то ще видим, че аржентинецът е вкарал 8 гола и е дал 3 асистенции в 30 мача във Висшата лига. от другата страна англичанинът е взел участие в 32 срещи, в които е отбелязал 3 гола и е дал 1 асистенция. Според “Transfermarkt“ Фернандес струва 90 милиона евро, а Скот е оценен на 40 милиона евро.

