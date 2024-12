Слух или реалност: Бензема ще „окачи обувките на пирона“

Любопитна новина долетя от Испания, след като местното издание „Relevo“ съобщи, че носителят на „Златната топка“ за 2022 година Карим Бензема мисли да сложи край на състезателната си кариера. Както е известно, легендата на Реал Мадрид в момента носи екипа на саудитския Ал Итихад като според различни информации получава по 100 милиона евро на сезон.

🚨 BREAKING: Karim Benzema is considering RETIRING this summer. @relevo pic.twitter.com/bp9eQUOtdh