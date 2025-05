Страхотни новини за Манчестър Юнайтед преди финала в Лига Европа

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим получи страхотни новини само часове преди финала в турнира Лига Европа срещу Тотнъм. Както е известно, двубоят между английските тимове във втората по сила надпревара на Стария континент е утре вечер. Срещата ще се проведе на стадион „Сан Мамес“ в испанския град Билбао като първият съдийски сигнал е насрочен за 22:00 часа българско време.

В часовете преди началото на финала Рубен Аморим разбра, че ще може да използва в срещата трима футболисти, които доскоро лекуваха контузии. Става въпрос за Джошуа Зиркзее, Лени Йеро, както и Диого Далот. Триото поднови тренировки с отбора на Манчестър Юнайтед и ще бъде на разположение на португалския мениджър за предстоящия мач с Тотнъм утре вечер. По този начин единствените играчи в лазарета на „червените дяволи“ остават Лисандро Мартинес и Матайс де Лихт.

