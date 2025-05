Зеленски е предложил на Тръмп споразумение за свободна търговия между Украйна и САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски е предложил на американския държавен глава Доналд Тръмп да се сключи споразумение за свободна търговия между Украйна и САЩ. Лидерът на нападнатата от Русия страна е направил това в писмо до републиканеца относно новите възможности за сътрудничество в отбранителната индустрия и търговията, разкри зам.-министърът на икономиката на Украйна Тарас Качка. "И това съответно ще бъде следващият етап от нашите преговори", каза той на конференция в Киев този вторник, 20 май.

Още: Какво си казаха Тръмп и Зеленски: Говори украинският президент (ВИДЕО)

Качка подчерта, че страната му е заинтересована от такова споразумение, въпреки че САЩ не са най-големият търговски партньор на Украйна. "Но ние се интересуваме от споразумения за свободна търговия с всички страни от Г-7. Тоест имаме такива с Великобритания, с Канада, с Европейския съюз. Нуждаем се и от САЩ и Япония", отбеляза Качка, цитиран от "Интерфакс-Украйна".

Още: Путин нарочно бави играта: Зеленски и евролидерите предупреждават (ВИДЕО)

Zelensky Proposes U.S.–Ukraine Free Trade Zone to Trump



Ukraine is interested in a free trade agreement with the U.S., even though it's not a top trading partner, Deputy Economy Minister Taras Kachka said.



"We already have deals with the UK, Canada, and the EU. The U.S. and… pic.twitter.com/FCvTLtF4k9