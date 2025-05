Путин нарочно бави играта: Зеленски и евролидерите предупреждават (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че се "опитва да спечели време", за да продължи войната си в Украйна. Думите му дойдоха ден след като американският президент Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с Владимир Путин и заяви, че е постигнат напредък към прекратяване на огъня. Такъв обаче на практика няма - руският диктатор не приема 30-дневно примирие, като вместо това говори за "меморандум за възможно бъдещо мирно споразумение".

"Ако Русия продължава да поставя нереалистични условия и да подкопава напредъка, трябва да има тежки последствия", написа президентът на Украйна в социалните мрежи, като добави, че Киев е готов да преговаря.

След отделни разговори със Зеленски и Путин в понеделник Тръмп заяви, че преговорите за примирие между Русия и Украйна ще започнат "незабавно". По думи на американския президент, те щели да са директни и без посредници, защото никой друг освен Москва и Киев нямал представа за ключовите детайли около прекратяването на огъня. Това беше определено от евролидери и анализатори като отстъпка в полза на Путин - така му се оставя възможност да диктува събитията: Евролидерите притеснени от това, което им е казал Тръмп след разговора с Путин.

