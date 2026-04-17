Съдбата на Арне Слот е ясна, ако Ливърпул не се класира за Шампионска лига - Шаби Алонсо дебне зад ъгъла

Слабото представяне на Ливърпул през настоящия сезон постави бъдещето на Арне Слот под въпрос. Мърсисайдци отдавна загубиха шанса да защитят титлата си в Англия, отпаднаха от ФА Къп и единствената им надежда остана в Шампионска лига. Така във вторник вечерта тимът прие Пари Сен Жермен на "Анфийлд" във втория мач от 1/4-финалите на най-елитната клубна надпревара. След загубата с 2:0 в първия мач на "Парк де Пренс", "червените" се нуждаеха от най-доброто си представяне за сезона, за да успеят да обърнат резултата и да изненадат действащия шампион.

Столът на Арне Слот на "Анфийлд" се клати

За съжаление на феновете на Ливърпул, това не се случи, тъй като френският гранд записа още една убедителна победа с 2:0 и се класира напред. Този резултат още повече засили спекулациите около бъдещето на Слот. Освен това, макар и малко вероятно, мърсисайдци са застрашени от това да не играят в Шампионска лига през следващия сезон. В момента те заемат последното 5-о място във Висшата лига, даващо право на участие в надпреварата. Въпреки всичко това, известният спортен журналист Дейвид Орнстийн твърди, че собствениците на Ливърпул - Fenway Sports Group, и други ръководители в клуба гласуват доверие на Слот и ще го подкрепят, независимо от това как ще протече остатъкът от сезона.

В Ливърпул гласуват доверие на Слот засега

Източникът сочи, че дори и Ливърпул да не успее да завърши в първите пет на Висшата лига и съответно да се класира за Шампионската лига следващата кампания, Слот ще остане начело на отбора. В интервю за подкаста на The Athletic FC Орнстийн заяви: "Всичките ни сведения сочат, че FSG, собствениците и спортното ръководство на Ливърпул възнамеряват да запазят Арне Слот. От разговорите, които съм провел - дори и да не се класират за Шампионската лига - това е намерението."

Въпреки това спекулациите около завръщането на Шаби Алонсо на "Анфийлд" продължават. Испанският специалист, който е беразботен от началото на годината, след като бе уволнен от Реал Мадрид, остава водещ кандидат за евентуален заместник на Слот. Медиите в Испания и Англия пишат, че Алонсо би направил редица промени в състава на мърсисайдци, ако застане начело. Засега обаче всичко това е в кръга на спекулациите.

В момента вероятността шампионите на Висшата лига да пропуснат място в Шампионската лига през следващия сезон остава реална. "Червените" допуснаха 10 загуби, 7 равенства и 15 победи от началото на кампанията. С предстоящи гостувания срещу Астън Вила и Манчестър Юнайтед, както и пътуване до стадион "Хил Дикинсън" за дербито на Мърсисайд срещу Евертън и сблъсък на "Анфийлд" с Челси, Ливърпул навлиза в решаващи седмици, които могат да определят изхода на сезона им. Евентуален неуспех да се класира за Шампионската лига ще струва на Ливърпул милиони и без съмнение ще окаже още по-голям натиск върху позицията на Слот като мениджър, въпреки че той има подкрепата на собствениците.

