Ливърпул е фаворит за защитник от Висшата лига, желан от Челси и Ман Юнайтед

Действащият шампион на Англия Ливърпул води в надпреварата за привличането на защитника Маркос Сенеси от Борнемут, съобщават от i Paper, цитирани от Sky Sports. 28-годишният аржентинец е с изтичащ договор през юни и желае да остане във Висшата лига. Челси и Манчестър Юнайтед също са свързвани с трансфер на Сенеси, но в момента Ливърпул е фаворит за подписа му.

Миналогодишните шампиони ще се фокусират именно върху отбраната, след като тазгодишната им кампания бе провалена заради травми на бранители. Те бяха договорили Марк Гехи, но сделката за футболиста на Кристъл Палас отпадна в последния момент.

Още: Огромен удар за фаворита Франция - един от най-важните футболисти отпадна за Мондиал 2026!

Капитанът Върджил ван Дайк е на 34 години и не прави сезон според стандартите си, а неговият партньор Ибрахима Конате може да напусне със свободен трансфер. Джо Гомес пък игра дълго време на десния бек заради травми, а и той има договор до края на следващия сезон.

Иначе Ливърпул има и още един централен защитник - Джовани Леони. Той бе привлечен през лятото, но получи тежка контузия и пропусна целия сезон. Леони обаче вече тренира и се готви за завръщане през новия сезон 2026/27, когато е много вероятно да бъде налаган като първи избор в отбраната на "червените".

Още: Краят на една ера в Ливърпул: Още една легенда си отива от „Анфийлд“ заедно с Мохамед Салах